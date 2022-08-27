نُقدِّم خدماتنا للجميع دون تمييز.. أندريه زكي يوجه رسالة مهمة لطلبة الشرق الأوسط الإنجيليين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

افتتح الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، فعاليات المؤتمر الثامن للطلاب الجامعيين في منطقة الشرق الأوسط، بمقر بيت السلام للمؤتمرات بالعجمي، تحت رعاية مجلس التربية المسيحية لسنودس النيل الإنجيلي برئاسة القس إيهاب طلع.

وقال: سعت الكنيسة الإنجيلية منذ تأسيسها في مصر، إلى تقديم خدماتها الاجتماعية لكافة المجتمعات المحلية دون أي تمييز، كما قدمت -بالتزامن مع ذلك- خدماتها الروحية، وكلما تم بناء مبنى الكنيسة للعبادة، يتم بناء المستشفى أو المدرسة بجوارها في نفس التوقيت، مما يشير بقوة إلى ريادة الكنيسة الإنجيلية بمصر في العمل الاجتماعي، ومفهومها تجاه علاقة الكنيسة بالمجتمع.

وأضاف: الكنيسة ليست جزيرة منعزلة فهي جزء من المجتمع تتأثر بظروفه وتحدِّياته وتؤثِّر فيه، والسيد المسيح لم يكن منعزلًا عن المجتمع بل متفاعلًا معه وخدم الجميع بلا تمييز، مدركًا لظروف المجتمع الديني والسياسي، كما أن العمل الروحي والعمل الاجتماعي دعوتان متمايزتان، وهناك أساس كتابي عميق للعمل الاجتماعي، وكلاهما يكمل كل منهما الآخر في خدمة وبناء الإنسان بشكل متكامل.

وشارك في اللقاء: الشيخ رامز عطالله مستشار دار الكتاب المقدس بمصر، والمهندس أيمن أنور قائد المؤتمر، وذلك بحضور ١٨٠ مشاركًا يمثلون عددًا من الدول العربية، لبنان وسوريا والعراق، كما شارك عدد من قيادات الكنائس الإنجيلية من أمريكا وأيرلندا ونيجيريا وكينيا والمكسيك