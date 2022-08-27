سد النهضة| خبير: استمرار تدفق المياه أعلى الممر الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشر الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، أول صورة بعد التخزين الثالث بدون سحب.

وعلق شراقي على الصورة في حسابه عبر "فيسبوك" قائلًا: "أظهرت صور الأقمار الصناعية اليوم سد النهضة بدون سحب كثيفة، سادت المنطقة على مدار الأسابيع الماضية، لتظهر أن بوابتي التصريف مفتوحتين مع تدفق المياه أعلى الممر الأوسط".

وأضاف: "توقف التخزين الثالث في 11 أغسطس الجاري عند منسوب 600 متر فوق سطح البحر وكمية 9 مليارات متر مكعب، وإجمالي 17 مليار متر مكعب، وارتفع المنسوب خلال الأيام الماضية مؤقتًا حوالي 3 أمتار ليصل إلى منسوب 603 أمتار ويزداد التخزين إلى 19 مليار متر مكعب".

وأوضح: "ستعود البحيرة إلى مستوى التخزين الثالث (600م) في النصف الثاني من سبتمبر عقب انخفاض معدلات الأمطار". وأكمل: "متوسط المياه التي تصل إلى سد النهضة حاليًا حوالي 500 مليون م3/يوم، ستقل إلى 400 مليون م3/يوم خلال شهر سبتمبر".