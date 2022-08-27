الأوقاف: 450 جنيهًا للعاملين بالوزارة بمناسبة بداية العام الدراسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف مبلغ 450 جنيهًا لجميع العاملين لمرة واحدة بمناسبة العام الدراسي

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها، اليوم، أنه سيتم صرف المكافأة قبل الأول من أكتوبر بداية العام الدراسي، ووجه وزير الأوقاف الوكيل الدائم للوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية واستجابة من وزارة الأوقاف لهذه التوجيهات، وإسهامًا منها في تخفيف الأعباء الاجتماعية عن جميع العاملين بها، ونظرًا لجهود جميع العاملين بالأوقاف في الأنشطة الدعوية والثقافية والمجتمعية وما حققوه من إنجازات في مختلف المجالات،