محافظ الجيزة يُكلف بجمع القمامة من المنازل لمنع وصولها للشوارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حرص المحافظة على المتابعة المستمرة لأداء شركات الجمع السكني بمنظومة النظافة على أرض الواقع في جميع الأحياء والمراكز التي تعمل بها ومراجعة الالتزامات الخاصة بكل شركة لقياس مدى تحسن مستوى النظافة في الشارع ورضاء المواطنين عن الخدمة المقدمة لرصد أي سلبيات والعمل على سرعة حلها علي الفور والبناء على الإيجابيات التي تحققت في العديد من القطاعات وذلك في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة بتحسين منظومة النظافة ورفع المخلفات.

جاء ذلك خلال لقاءه مع شركات النظافة والمجمع السكني العاملة بالمحافظة والبالغ عددها ٢٤ شركة وذلك بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة.

وأشار المحافظ، إلى موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على تجديد التعاقد مع الشركات القائمة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بأحياء مدينة الجيزة ومراكز ومدن المحافظة لما لذلك من أهمية حيث تقدّم تلك الشركات خدمات النظافة لنحو 1.5 مليون وحدة سكنية، بإجمالي كمية مُخلفات تقترب من نحو 45 ألف طن شهريا وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة بمنظومة النظافة.

ووجه راشد، الشركات بضرورة جمع المخلفات من المنازل وذلك لخفض معدلات وصول القمامة إلى الشوارع وانتشار العمالة بالشكل الكامل وزيادة الاهتمام بالشوارع الفرعية وعدم التركيز فقط على الشوارع الرئيسية والأسواق والمناطق الخدمية.

وأكد المحافظ، أن المعيار الأساسي لتقييم أداء الشركات العاملة في منظومة النظافة هو الحصول على رضاء المواطنين وشعورهم بوجود تغيير في المستوى على أرض الواقع.

وكلف راشد، إدارات الرصد الميداني والتفتيش والمتابعة بإجراء المعاينة الدورية لحالة الشوارع والطرق ومتابعة مدى التزام الشركات بجمع المخلفات وعدم السماح بتراكم المخلفات بالشوارع.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه سيتم إجراء تقييم دوري لأداء الشركات العاملة للوقوف على التزامهم وتأدية عملهم على أكمل وجه.