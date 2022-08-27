لجنة الصلاة بـ"الأسقفية" تنظم يومًا للصلاة والتسبحة بكنيسة بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

نظَّمت الكنيسة الأسقفية يومًا للصلاة من أجل كنائس بورسعيد والسويس، ضمن سلسلة أيام للصلاة من أجل الكنيسة الأسقفية وذلك بكنيسة الظهور الأسقفية ببورسعيد.

وقاد العميد هاني المشرف على الكنائس الأسقفية بمدن القناة، فترة تسبيح وبعدها قدم القس مينا حلمي مسئول لجنة الصلاة تأملًا عن الحياة في مشيئة الله تبعها فترات الحضور وأعقبه فترة تسبيح ثم تأمل قدمه القس مينا حلمي مسؤول لجنة الصلاة تبعهم فترات صلاة وتأمل مع العميد هاني شنودة والقس عادل توما واختتموا اليوم بالصلاة من أجل الكنائس في بورسعيد والسويس والإسماعيلية ومن أجل القساوسة.

ومن المقرر أن ينعقد مؤتمر للصوم والصلاة في ديسمبر القادم للكنائس الأسقفية وشعبها، كذلك فإن لجنة الصلاة بالكنيسة قد بدأت أنشطتها في مارس الماضى إذ تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة شهريًا لترتيب أيام الصلاة والمؤتمرات.