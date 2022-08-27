وزير القوى العاملة يتعهد بتنفيذ مطالب العاملين بمجلة العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

استمع حسن شحاتة وزير القوى العاملة، إلى العاملين بمجلة العمل الناطقة بلسان الوزارة من "مجلس إدارة وصحفيين وإداريين".

وبحسب بيان، جاء ذلك لقاء الوزير بهم في مقر الوزارة اليوم السبت، لإعلان رؤيتهم ورغبتهم في التطوير في الجوانب اللائحية، والإدارية، والمالية، والتحريرية لتصبح منصة إعلامية متواكبة مع تطورات العصر الحديث في ملف العمل بكافة محاوره.

وعرض المتحدثون على الوزير التحديات التي تواجه طبيعة عمل المجلة، ورؤيتهم نحو النهوض والتطوير خلال الفترة المقبلة، لتتماشى مع التطورات الراهنة في عالم الصحافة والإعلام باعتبارها مجلة متخصصة في مجال العمل.

وأكد الوزير، حرصه وبصفة مستمرة على الاستماع إلى الزملاء في مجلة العمل من إداريين وصحفيين، وتقديم الدعم اللازم لتنفيذ كل خطط التطوير، موضحا أنه سيقوم بزيارة مرتقبة إلى المجلة.

ووعد الوزير، بالنظر في كافة مطالب العاملين في أقرب وقت ممكن، والنظر في لوائح النظام الأساسي، لضمان سير العمل بشكل متطور وخدمة مجتمع العمل والعمال.

جدير بالذكر، أن مجلة العمل تصدر شهريا عن جمعية نشر الثقافة التابعة للوزارة، وتأسست عام 1963، ويرأس مجلس إدارتها الوزير المعني بشئون العمل، وتهدف إلى تقديم التوعية في المجالات الاجتماعية والثقافية والتأمينية، للعمال وأصحاب الأعمال والمهتمين بالشأن العمالي بشكل عام.