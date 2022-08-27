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هدم عقارات شارع حسين كامل سليم.. حملة لإزالة الإشغالات في ألماظة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تابع اللواء حسام لبيب محمد خميس، رئيس حي مصر الجديدة، اليوم السبت الموافق 2022/8/27 وإدارة الإزالات وإدارة الإشغالات وإدارة المتابعة الميدانية وبالتنسيق مع قسم شرطة مصر الجديدة وشرطة المرافق، إزالة الإشغالات والتعديات في محيط العمارات بمنطقة ألماظة.

وبحسب بيان، فإن التعديات عبارة عن إشغالات بالمسافات الحرة وتعديان على الحدائق، وسيتم رفع كفاءة وتطوير المنطقة بالكامل.

يأتي ذلك في إطار إزالة الإشغالات والتعديات بشارع حسين كامل سليم بألماظة مصر الجديدة بالتزامن مع اعغمال توسعة طريق حسين كامل سليم بألماظة الذي يعتبر محورا حيويا يربط بين شارع الثورة، الذي يعد امتدادا لطريق السويس وأحياء المنطقة الشرقية مصر الجديدة والنزهة ومدينة نصر، وذلك بعد الانتهاء من إزالة العقارات بالصف الأول وتعويض السكان.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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