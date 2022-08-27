وزير التنمية المحلية: لا تهاون في التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن ن ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الوزارة والمحافظات.

وشدد آمنة على ضرورة استثمار موجات الإزالة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات من الأراضي المتعدى عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة، مؤكدا: لا تهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق القانون.

وفي هذا السياق، تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظات الوادي الجديد والغربية وقنا والأقصر وبورسعيد لإزالة كافة أشكال التعديات.