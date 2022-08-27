بعد استبعاد "عاشور" و"الزيات".. هل تعقد المحامين اجتماعا عاجلا لبحث المستجدات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

نفى مجدي سخي، القائم بأعمال نقيب المحامين، ما يتم تداوله بشأن عقد اجتماع عاجل لمجلس النقابة غدًا لدراسة حكم استبعاد مرشحين على مقعد النقيب العام للمحامين في الانتخابات المقبلة.

وذكر في بيان له، أن كل ما نشر بشأن هذا الموضوع ليس له أساس من الصحة، مؤكدًا أن نقابة المحامين تحترم أحكام القضاء، موجهًا بتحري الدقة فيما ينشر عن نقابة المحامين والقائمين على شئونها.

يذكر أن بعض المواقع قد نشرت تعليق للقائم بأعمال نقيب المحامين على الحكم الصادر باستبعاد المرشحين على منصب النقيب في الانتخابات المقبلة سامح عاشور ومنتصر الزيات.