شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الحكومة تسابق الزمن لطرح المرحلة الثانية من المصانع الجاهزة قبل نهاية العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدده الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان، الحكومة تسابق الزمن لطرح المرحلة الثانية من المصانع الجاهزة قبل نهاية العام الجارى، وفيه: مصانع مجهزة فى 7 محافظات بتسهيلات كبيرة فى السداد وتخفيضات تصل إلى 40 %من التكلفة الفعلية بمحافظات الصعيد.. وبنى سويف والمنيا والبحر األحمر والسادات والغربية وسوهاج والأقصر ضمن الطرح المرتقب.





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