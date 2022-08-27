شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تنفى القبض على أحد العاملين بكنترول الثانوية العامة بـ 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم صحة ما يتم تداوله على عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلقاء القبض على أحد العاملين بكنترول السادس من أكتوبر، قائلة إن هذا الخبر مفبرك وعاري تمامًا من الصحة.

وتناشد الوزارة مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.