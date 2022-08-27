شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: غدا أول أيام شهر صفر لعام 1444 هجريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ صفر لعام 1444 هجرية بعد غروب شمس يوم السبت التاسعِ والعشرين من شهر المحرم لعام 1444هجرية الموافق السابع والعشرين من شهر أغسطس لعام 2022 ميلادية بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتِ رؤية هلالِ شهر صفر لعامِ 1444 هجرية بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحسابَ الفلكيَّ أيضًا.

وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الاحد الموافق الثامن والعشرين من شهر أغسطس لعام 2022 ميلادية هو أول أيام شهر صفر لعام 1444 هجرية.