أخبار مصر.. مصر تنشئ أول وحدة بنك حيوى فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تخفيض نسب القبول للطلبة المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة ( ذكور – إناث ) من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (علمى علوم ) أو الثانوية الأزهرية (علمى) لتكون 55%.

الرئيس السيسي يوجه بالتعرف على آراء المواطنين بشأن إنشاء مجمعات الأسواق النموذجية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ومسؤولي الهيئة الهندسية، وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس يوجه بمراعاة التعرف على متطلبات وآراء المواطنين عند إنشاء مجمعات الأسواق النموذجية، وكذلك بالنسبة لأى انشطة خدمية أخرى تقوم بها الدولة داخل الأحياء السكنية، وذلك من خلال حوار مجتمعي مع مسئولي المحافظة والأحياء.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ومسؤولي الهيئة الهندسية، وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس يوجه بمراعاة التعرف على متطلبات وآراء المواطنين عند إنشاء مجمعات الأسواق النموذجية، وكذلك بالنسبة لأى انشطة خدمية آخرى تقوم بها الدولة داخل الأحياء السكنية، وذلك من خلال حوار مجتمعي مع مسئولي المحافظة والأحياء. فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتنفيذ مشروع الجينوم المرجعى للمصريين والذى تم الإعلان عنه فى مارس 2021، قامت القوات المسلحة بإنشاء أول وحدة بنك حيوى (Bio Bank) أوتوماتيكياً بالكامل فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا داخل مركز البحوث الطبية والطب التجديدى للقوات المسلحة، وذلك بالتعاون مع شركتى أسكيون Askion الألمانية، و ميرا لاب Miralab المصرية . مصر تنشئ أول وحدة بنك حيوى فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

فى إطار حرص القوات المسلحة على توسيع قاعدة الاختيار للطلبة المتطوعين للإلتحاق بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة وفى ضوء النتائج والنسب المئوية للمجموع لطلبة الثانوية العامة، تقرر تخفيض نسب القبول للطلبة المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة ( ذكور – إناث ) من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (علمى علوم ) أو الثانوية الأزهرية (علمى) لتكون (55%) بدلاً من (60%) من المجموع الكلى مع تفضيل الحاصلين على أعلى الدرجات فى اللغة الإنجليزية حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب. أعلن أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، مد فترة التحويلات إلكترونيًا بين المدارس إلى يوم الأربعاء 31 أغسطس الجاري، عبر الموقع الإلكتروني لـ"تعليم الجيزة"، وذلك بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. تعليم الجيزة تعلن مد فترة التحويلات بين المدارس لـ31 أغسطس

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، ارتفاع الرطوبة النسبية على مدار ويؤدى إلى تكون السحب المتفرقة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مما يحد من تأثير أشعة الشمس أحيانا، ليكون الاحساس بالطقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار رطب على باقى الأنحاء.

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية "تيكاد 8" المنعقدة بتونس الشقيقة. شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية "تيكاد 8" المنعقدة بتونس الشقيقة. تحركت أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم 4 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 ارتفاعا من 1076 إلى 1080 جنيها للجرام وفق سعر الإغلاق الأسبوعي لسوق الذهب. أسعار الذهب اليوم ترتفع 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1080 جنيهاالقضاء الإداري: انتخابات المحامين في موعدها 4 سبتمبر المقبل قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من ربيع جمعة الملواني، وميادة محمد شوقي، ووائل جميل حلي مطران، ضد مجدي سخي، بصفته وكيل نقابة المحامين ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مقعد نقيب المحامين، والذين طالبوا بوقف انتخابات نقابة المحامين. ‎‎مدبولى يؤكد دعم مصر الكامل للخطوات الإصلاحية التى يقودها الرئيس قيس سعيّد

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن لجان الثانوية العامة التى شهدت شغب وغش هذا العام بامتحانات الثانوية العامة لن تعقد فيها لجان ثانوية عامة مرة أخرى، ولكن سيتم مراعاة المدة المسافات بأن تكون اللجان البديلة داخل المركز نفسه.

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة نجحت فى الحصول على موافقة بتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات لسد العجز فى المدارس، موضحا أنه من يجتاز الاختبار سيحصل على تدريبين فنى ورياضى، موضحا أن شروط المسابقة تم وضعها بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وسيتم إعادة النظر فى المسابقات الأخرى، باقى الـ120 ألف خلال السنوات المقبلة.

توجيهات رئاسية باستكمال التطوير الشامل للساحل الشمالى حتى مدينة مرسى مطروحتخفيض نسب القبول بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة للعام الدراسى (2022/2023)غدا طقس حار بأغلب الأنحاء وارتفاع الرطوبة والعظمى بالقاهرة 34 درجةرئيس الوزراء: إعادة الإعمار والتنمية أولوية قصوى للقيادة السياسية المصريةوزير التعليم: إلغاء لجان الثانوية التى شهدت أعمال شغب وغش واستبدالها بأخرىوزير التعليم: تدريبات فنية ورياضية لمن يجتاز امتحان القبول بمسابقة الـ30 ألف معلمالقوى العاملة تحذر الراغبين فى العمل بالخارج من إعلانات وظائف وهمية

حذرت وزارة القوى العاملة، المواطنين الراغبين فى العمل بالخارج، من إعلانات الوظائف الوهمية التى تعلن عنها مواقع وصفحات تواصل اجتماعي، ونبهت فى بيان لها اليوم السبت المواطنين، من التواصل مع تلك المواقع أو التعامل معها، والالتزام بتحرى الدقة، والتأكد من صحة عروض فرص العمل الحقيقية، عن طريق التواصل مع وزارة القوى العاملة، أو مكاتب التمثيل العمالى المنتشرة حول بلدان العالم.

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن إفراط المواطنين فى استخدام الطاقة بشكل عام وخلال شهر أغسطس بشكل خاص وراء ارتفاع قيمة الفاتورة، ناصحا المواطن بضرورة توخى الحذر خلال استخدام تكييف الهواء وخاصة خلال شهر أغسطس، لأن ارتفاع درجات الحرارة يدفع البعض إلى سوء استهلاك التكييف الذي يعد سبب رئيسي في ارتفاع قيمة الفاتورة. الضرائب: الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية شرط للتعامل مع هيئات حكومية أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه لن يتم الاعتداد فى إثبات التكاليف أو المصروفات، عند تقديم الإقرارات الضريبية، أو خصم أو رد ضريبة القيمة المضافة، إلا بالفواتير الإلكترونية فقط، وأنه سيتم إهدار ما دون ذلك، اعتبارًا من الأول من أبريل ٢٠٢٣، موضحًا أنه سيتم اكتمال إلزام جميع ممولى مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى ديسمبر 2022 . الضرائب: الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية شرط للتعامل مع هيئات حكوميةالتعليم تضبط 8 حالات غش بامتحانى الكيمياء والجغرافيا للثانوية دور ثان أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى الجمهورية امتحانات الدور الثانى للعام الدراسي الحالي 2021/2022، حيث أدى طلاب الشعبة العلمية (علوم ـ رياضيات) مادة الكيمياء، بإجمالي 26 ألفا و895 طالبا/ طالبة، وأدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا بإجمالى عدد 12 ألفا و431 (طالبا/ طالبة). القضاء الإداري يستبعد سامح عاشور ومنتصر الزيات من انتخابات المحامين رسميًا قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، بقبول الدعوى التي تطالب باستبعاد سامح عاشور ومنتصر الزيات من قائمة انتخابات نقابة المحامين. القضاء الإداري يستبعد سامح عاشور ومنتصر الزيات من انتخابات المحامين رسميًا الكهرباء: فاتورة أغسطس تعبر عن جزء من استهلاك شهر يونيو وفقا لدورة القراءة