شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يوجه بالتعرف على آراء المواطنين بشأن إنشاء مجمعات الأسواق النموذجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ومسؤولي الهيئة الهندسية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس يوجه بمراعاة التعرف على متطلبات وآراء المواطنين عند إنشاء مجمعات الأسواق النموذجية، وكذلك بالنسبة لأى انشطة خدمية أخرى تقوم بها الدولة داخل الأحياء السكنية، وذلك من خلال حوار مجتمعي مع مسئولي المحافظة والأحياء.