السجن 6 سنوات للمدرس المتهم بالتحرش بطالبة حدائق الأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة الجيزة، اليوم السبت، مدرس الكيمياء المتهم بالتحرش بطالبة داخل منزلها في منطقة حدائق الأهرام، بالسجن المشدد 6 سنوات.

وكانت وحدة التحليل والرصد بمكتب النائب العام، رصدت مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من قبل إحدى السيدات تتهم فيه مدرسًا بالتحرش بابنتها أثناء درس خصوصي بمنطقة حدائق الأهرام، وتم القبض على المتهم وإحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية العاجلة، وأدلى باعترافاته أمام النيابة العامة التي شرعت في سؤاله فأجاب أنه يدعي "خ"، ويبلغ من العمر 40 عامًا، ويعمل موظفًا ببنك الدم في الفترة الصباحية ومدرسًا خصوصيًا في الفترة المسائية.

ووجهت النيابة العامة للمتهم ارتكاب جريمة: التحرش بالطالبة المجني عليها "سلمى" وهتك عرضها في 11 أبريل الماضي، وكان ذلك بالقوة، حال كونه من المتولين ملاحظتها وله سلطة عليها، بأن استغل وجود الفتاة حال تلقينها مادة دراسية في مسكنها، وباغتها بأن استطالت يده إلى أماكن من جسدها "يدها وساقها"، فأخل بذلك بحيائها إخلالًا جسيمًا على النحو المبين بالتحقيقات.