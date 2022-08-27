السيسي يتابع أعمال إنشاء مقر القيادة الاستراتيجية ومدينة مصر للألعاب بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية".

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بالتنسيق الحضاري لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً القيادة الاستراتيجية، ومدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، ومدينة الفنون والثقافة، ومسجد مصر.

​