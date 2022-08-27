السيسي يوجّه بالاستفادة من مياه السيول في جنوب سيناء وتخزينها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية".

واطلع الرئيس على الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات حماية من السيول لمنطقة جنوب سيناء ومدينة شرم الشيخ، حيث وجه بمراعاة تطبيق مخطط هندسي محكم يحقق حماية المنطقة والاستفادة من مياه السيول وتخزينها، مع مراعاة تناغم واتساق أية إنشاءات مع الطبيعة المميزة والفريدة لتلك البقعة الجغرافية.