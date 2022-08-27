شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: مشروع 2 كفاية لتوعية مليون سيدة بـ10 محافظات بخطورة الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى، أن مشروع 2 كفاية الذي تنفذه الوزارة يستهدف ما يقرب من مليون سيدة في 10 محافظات، وهي المحافظات الأكثر فقراً والأعلى فى معدلات الخصوبة، وهى "البحيرة، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان"، بالإضافة إلى حى الأسمرات حيث ينفذ المشروع بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بتمويل جزئي من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وتنفذ وزارة التضامن المشروع بالشراكة مع 108 جمعيات أهلية بعدد 2257 قرية ونجع بالمحافظات المستهدفة، بالإضافة إلى بداية عمليات اختيار 300 جمعية أهلية جديدة بهدف التوسع في المشروع، تم تجهيز 65 عيادة 2 كفاية، وتدريب الأطباء وفرق التمريض العاملين في تلك العيادات، وتزويدها بوسائل تنظيم الأسرة التي قامت وزارة الصحة والسكان بتوفيرها بالمجان.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، في تصريحات سابقة، إن الزيادة السكانية هى التحدى الكبير وهذا العام سيكون عدد المواليد 2 مليون و185 ألف مولود جديد، مؤكدا أن هذا العدد الكبير من الزيادة السكانية لن يظهر الجهد الذى تقوم به الدولة، مشيرا إلى أن اقتصاد مصر قوى وقادر على مواجهة التحديات، وأنه سيتم البدء فى تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التى وجه رئيس الجمهورية بها، بعد إنهاء كافة الأعمال اللوجستية وسيتم بدء التطبيق الفعلى على الأرض أول سبتمبر.

وأضاف رئيس الوزراء، أن معدل النمو يرتفع بنسبة 6.6% خلال العام المالي الماضي مدفوعا بطفرة النمو المُحققة في الشهور التسعة الأولى من العام بواقع 7.8%.