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لجنة الصلاة بالكنيسة الأسقفية تنظم يومًا للصلاة والتسبحة بكنيسة بورسعيد

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القاهرة - سامية سيد - نظمت الكنيسة الأسقفية يومًا للصلاة من أجل كنائس بورسعيد والسويس ضمن سلسلة أيام للصلاة من أجل الكنيسة الأسقفية وذلك بكنيسة الظهور الأسقفية ببورسعيد.

 

ومن جانبه، رحب العميد هاني المشرف على الكنائس الأسقفية بمدن القناة بالحضور ثم قاد فترة تسبيح وبعدها قدم القس مينا حلمي مسئول لجنة الصلاةتأملًا عن الحياة في مشيئة الله  تبعها فترات الحضور وأعقبه فترة تسبيح ثم تأمل قدمه القس مينا حلمي مسؤول لجنة الصلاة  تبعهم فترات صلاة وتأمل مع العميد هاني شنودة والقس عادل توما، واختتموا اليوم بالصلاة من أجل الكنائس في بورسعيد والسويس والإسماعيلية ومن أجل القساوسة.

 

ومن المقرر أن ينعقد مؤتمر للصوم والصلاة في ديسمبر القادم للكنائس الأسقفية وشعبها، كذلك فإن لجنة الصلاة بالكنيسة قد بدأت أنشطتها في مارسالماضى إذ تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة شهريًا لترتيب أيام الصلاة والمؤتمرات.

 

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الكنيسة الأسقفية تنظم يومًا للصلاة والتسبحة بكنيسة بورسعيد

 

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 تنظيم يوم للصلاة والتسبحة بكنيسة بورسعيد

 

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 تنظيم يوم للصلاة والتسبحة بكنيسة بورسعيد

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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