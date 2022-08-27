شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الإداري: انتخابات المحامين في موعدها 4 سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من ربيع جمعة الملواني، وميادة محمد شوقي، ووائل جميل حلي مطران، ضد مجدي سخي، بصفته وكيل نقابة المحامين ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مقعد نقيب المحامين، والذين طالبوا بوقف انتخابات نقابة المحامين.
وطالب مقيمو الدعوى بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشيح لانتخابات نقابة المحامين التكميلية على منصب نقيب المحامين المزمع عقدها في 4 سبتمبر المقبل، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على أن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان، بالإضافة فى الموضوع بإلغاء قرار فتح باب الترشيح لانتخابات نقابة المحامين التكميلية على منصب نقيب المحامين مع ما يترتب على ذلك من آثار على أن ينفذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات.
وكانت قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، بقبول الدعوى التي تطالب باستبعاد سامح عاشور ومنتصر الزيات من قائمة انتخابات نقابة المحامين.
كانت انتهت اللجنة المختصة بتلقى طلبات الترشح على مقعد نقيب المحامين، من عملية استقبال أوراق المرشحين، والتى بدأت من يوم السبت الماضى الموافق 16/7/2022 فى تمام التاسعة صباحًا، واستمرت لمدة 5 أيام حتى اليوم الأربعاء الموافق 20/7/2022 في تمام الخامسة مساءً، بمقر النقابة العامة للمحامين.
وأعلنت اللجنة عن استقبالها لأوراق 19 مرشحًا على مقعد النقيب العام، خلال فترة فتح باب الترشح، وجاءت أسماء المتقدمين بأوراق ترشحهم فى اليوم الأول:
1 ـ سامح محمد معروف عاشور
2 ـ أشرف محمد إبراهيم فضل فتح الباب
3 ـ عبدالحليم علام عبدالحليم علام
4 ـ نبيل حسن عبدالسلام مرسي
5 ـ محمد رجب أحمد البرديسي
6 ـ فرج عاشور محمود محمد
7 ـ أسامة درويش أحمد سنة
8 ـ إبراهيم محمد قرني عبدالمعبود
9 ـ عمر جلال حسن محمد هريدي
أسماء المتقدمين بأوراق ترشحهم في اليوم الثاني :
1 ـ شادي طلعت إبراهيم سليمان
2 ـ أحمد علي إبراهيم جمعة
3 ـ علي محمد فتوح حسين
4 ـ محمد المنتصر عبدالمنعم علي
5 ـ أحمد سعيد محمد علي حلاوة
أسماء المتقدمين بأوراق ترشحهم في اليوم الثالث :
1 ـ السيد أحمد السيد أبوالعنين
2 ـ فؤاد سعد فؤاد سعد
أسماء المتقدمين بأوراق ترشحهم في اليوم الرابع :
1ـ ياسر عبداللاه محمد بخيت
أسماء المتقدمين بأوراق ترشحهم في اليوم الخامس والأخير:
1 ـ منشاوي غانم محمد جابر
2 ـ عبدالحسيب محمد عبدالعزيز إبراهيم
3 ـ ساهر محمد إبراهيم علوان
4 ـ هشام محمد أحمد محمد عياد
5 ـ خالد كمال حافظ محمد حافظ
6 ـ فاطمة الزهراء محمد على غنيم