أخبار مصر.. القوى العاملة تحذر الراغبين فى العمل بالخارج من الوظائف الوهمية

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تحذير وزارة القوى العاملة، المواطنين الراغبين فى العمل بالخارج، من إعلانات الوظائف الوهمية التى تعلن عنها مواقع وصفحات تواصل اجتماعي.

حذرت وزارة القوى العاملة، المواطنين الراغبين فى العمل بالخارج، من إعلانات الوظائف الوهمية التى تعلن عنها مواقع وصفحات تواصل اجتماعي، ونبهت فى بيان لها اليوم السبت المواطنين، من التواصل مع تلك المواقع أو التعامل معها، والالتزام بتحرى الدقة، والتأكد من صحة عروض فرص العمل الحقيقية، عن طريق التواصل مع وزارة القوى العاملة، أو مكاتب التمثيل العمالى المنتشرة حول بلدان العالم.

القوى العاملة تحذر الراغبين فى العمل بالخارج من إعلانات وظائف وهميةالرئيس التونسي ورئيسة الحكومة يستقبلان مدبولى لحضور افتتاح قمة "تيكاد 8"

استقبل الرئيس قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية، ونجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بقصر المؤتمرات لحضور الجلسة الافتتاحية للقمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية "تيكاد8"، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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التعليم: طالب بإحدى لجان الثانوية فى البحيرة مسئول عن تصوير أسئلة الكيمياء

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