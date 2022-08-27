سامح عاشور يعلن اتخاذ إجراءات الطعن على حكم استبعاده من انتخابات المحامين

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القاهرة - سامية سيد - أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، أنه سيتخذ إجراءات الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، باستبعاده من قائمة انتخابات نقابة المحامين.



تعليق سامح عاشور علي حكم استبعاده من انتخابات المحامين

وقال سامح عاشور، فى تدوينه عبر حسابه الرسمى على موقع "فيس بوك"، "جارى الإطلاع على أسباب حكم الاستبعاد من الانتخابات الصادر من محكمة القضاء الادارى لاتخاذ مايلزم.. والله ولى التوفيق"، وأضاف فى تدوينه أخرى، "بسم الله الرحمن الرحيم.. ( عَلَى اللّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ) صدق الله العظيم.. جارى إتخاذ إجراءات الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى".



سامح عاشور يعلن الطعن على حكم استبعاده من انتخابات المحامين

يأتى هذا بعدما قضت محكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، بقبول الدعوى التى تطالب باستبعاد سامح عاشور ومنتصر الزيات من قائمة انتخابات نقابة المحامين.

كانت انتهت اللجنة المختصة بتلقى طلبات الترشح على مقعد نقيب المحامين، من عملية استقبال أوراق المرشحين، والتى بدأت من يوم السبت الماضى الموافق 16/7/2022 فى تمام التاسعة صباحًا، واستمرت لمدة 5 أيام حتى اليوم الأربعاء الموافق 20/7/2022 فى تمام الخامسة مساءً، بمقر النقابة العامة للمحامين.

وأعلنت اللجنة عن استقبالها لأوراق 19 مرشحًا على مقعد النقيب العام، خلال فترة فتح باب الترشح، وجاءت أسماء المتقدمين بأوراق ترشحهم فى اليوم الأول:

1 ـ سامح محمد معروف عاشور

2 ـ أشرف محمد إبراهيم فضل فتح الباب

3 ـ عبدالحليم علام عبدالحليم علام

4 ـ نبيل حسن عبدالسلام مرسي

5 ـ محمد رجب أحمد البرديسي

6 ـ فرج عاشور محمود محمد

7 ـ أسامة درويش أحمد سنة

8 ـ إبراهيم محمد قرنى عبدالمعبود

9 ـ عمر جلال حسن محمد هريدي

أسماء المتقدمين بأوراق ترشحهم فى اليوم الثانى :

1 ـ شادى طلعت إبراهيم سليمان

2 ـ أحمد على إبراهيم جمعة

3 ـ على محمد فتوح حسين

4 ـ محمد المنتصر عبدالمنعم علي

5 ـ أحمد سعيد محمد على حلاوة

أسماء المتقدمين بأوراق ترشحهم فى اليوم الثالث :

1 ـ السيد أحمد السيد أبوالعنين

2 ـ فؤاد سعد فؤاد سعد

أسماء المتقدمين بأوراق ترشحهم فى اليوم الرابع :

1ـ ياسر عبداللاه محمد بخيت

أسماء المتقدمين بأوراق ترشحهم فى اليوم الخامس والأخير:

1 ـ منشاوى غانم محمد جابر

2 ـ عبدالحسيب محمد عبدالعزيز إبراهيم

3 ـ ساهر محمد إبراهيم علوان

4 ـ هشام محمد أحمد محمد عياد

5 ـ خالد كمال حافظ محمد حافظ

6 ـ فاطمة الزهراء محمد على غنيم