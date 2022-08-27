شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة تعلن مد فترة التحويلات بين المدارس لـ31 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، مد فترة التحويلات إلكترونيًا بين المدارس إلى يوم الأربعاء 31 أغسطس الجاري، عبر الموقع الإلكتروني لـ"تعليم الجيزة"، وذلك بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتتم التحويلات وفق مجموعة من الضوابط والإجراءات المنظمة لها، تتمثل في اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية يكون ذلك على مسئوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها، وفي حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.

وكان أشرف سلومة وكيل التعليم بالجيزة، أعلن في وقت سابق، أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحويلات الأسبوع الماضي، وتم مد الفترة مرة أخرى حتى يتمكن أولياء الأمور من التقديم في المداس وإتاحة الفرصة لهم.