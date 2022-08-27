شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: رضا المواطن معيار تقييم الأداء بمنظومة النظافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حرص المحافظة على المتابعة المستمرة لأداء شركات الجمع السكني بمنظومة النظافة على أرض الواقع في جميع الأحياء والمراكز التي تعمل بها، ومراجعة الالتزامات الخاصة بكل شركة لقياس مدى تحسن مستوى النظافة في الشارع ورضا المواطنين عن الخدمة المقدمة لرصد أي سلبيات والعمل على سرعة حلها على الفور والبناء على الإيجابيات التي تحققت في العديد من القطاعات، وذلك خلال لقائه مع شركات النظافة والجمع السكني العاملة بالمحافظة والبالغ عددها 24 شركة، وبحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة.

كما أكد راشد، في بيان للمحافظة اليوم، موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء على تجديد التعاقد مع الشركات القائمة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بأحياء مدينة الجيزة ومراكز ومدن المحافظة لما له من أهمية، حيث تقدّم تلك الشركات خدمات النظافة لنحو 1.5 مليون وحدة سكنية، بإجمالي كمية مُخلفات تقترب من نحو 45 ألف طن شهريا وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة بمنظومة النظافة.

وشدد محافظ الجيزة خلال اللقاء على ضرورة اهتمام الشركات بجمع المخلفات من المنازل وذلك لخفض معدلات وصول القمامة إلى الشارع وانتشار العمالة بالشكل الكامل وزيادة الاهتمام بالشوارع الفرعية وعدم التركيز فقط على الشوارع الرئيسية والأسواق والمناطق الخدمية، وذلك في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة بتحسين منظومة النظافة ورفع المخلفات، مؤكدا أن المعيار الأساسي لتقييم أداء الشركات العاملة في منظومة النظافة هو الحصول على رضا المواطنين وشعورهم بوجود تغيير في المستوى على أرض الواقع.

وكلف اللواء أحمد راشد، خلال اللقاء إدارات الرصد الميداني والتفتيش والمتابعة بإجراء المعاينة الدورية لحالة الشوارع والطرق ومتابعة مدي التزام الشركات بجمع المخلفات وعدم السماح بتراكم المخلفات بالشوارع، مشيراً إلى أنه سيتم إجراء تقييم دوري لأداء الشركات العاملة للوقوف على التزامهم وتأدية عملهم على أكمل وجه.