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الصحة تكشف أنواع فيروسات الأنفلونزا الموسمية الأكثر انتشارا.. التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن أنواع الأنفلونزا الموسمية التى تنتشر في مصر والعالم، وقالت: تتفرع فيروسات الأنفلونزا من النمط A إلي أنماط فرعية عديدة، وتابعت: يعد هذا النمط من فيروس الأنفلونزا الأخطر إذ أنه وحدة قد يتسبب في جوائح وتفشيات بالملايين.

 

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه تنقسم فيروسات الأنفلونزا من النمط B إلي سلالتين، وتابعت: فيروسات الانفلونزا الموسمية B,A هما المنتشران بين البشر .

 

وأوضحت وزارة الصحة، أن لقاح الأنفلونزا متوفر في الصيدليات العامة وفاكسيرا، كما أنه يساهم في خفض معدلات الاصابة بالفيروس .

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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