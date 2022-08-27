لعنة الكنز المزعوم تحصد أرواح صاحب منزل وعامل داخل حفرة الموت بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

حلقة جديدة من مسلسل متعدد الأجزاء يأبى أبطاله التخلي عن حلم الثراء الفاحش، وفارق صاحب منزل وعامل الحياة إثر انهيار حفرة عليهما خلال تنقيبهما عن الآثار بمركز الصف جنوب الجيزة.

تلقى اللواء أحمد خلف نائب مدير مباحث الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بمصرع شخصين بقرية الديسمي نطاق مركز الصف.

وجه العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب بسرعة انتقال رجال المباحث إلى محل البلاغ برئاسة العقيد هشام بهجت مفتش مباحث فرقة الشرق.

تحريات المقدم محمد العشري رئيس مباحث الصف، بينت أن صاحب منزل وعامل، كانا يحفران أسفل منزله رفقة آخرين للتنقيب عن الآثار، وأثناء ذلك انهارت عليهما الحفرة، مما أسفر عن مصرعهما.

جرى انتشال الجثتين بواسطة فرق الإنقاذ البري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة تحت إشراف اللواء جابر بهاء.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.