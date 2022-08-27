منخفض جوي.. الأرصاد تعلن تحسن حالة الطقس ودرجات الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس بداية من اليوم تشهد تحسنا نسبيا في درجات الحرارة على كافة المناطق، حيث تدور درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

وأضافت منار غانم، لمصراوي، السبت، أن درجات الحرارة تصل على القاهرة لـ 34 درجة وتكون المحسوسة 36 درجة، بينما تسجل على السواحل الشمالية بين 30 و31 درجة، والمناطق الجنوبية تصل لـ 42 وحتى 43 درجة وتكون المحسوسة 44 درجة.

وتابعت: "الأجواء حارة رطبة على أغلب مناطق الجمهورية، ولكن الأجواء ستظل شديدة الحرارة رطبة على المناطق الموجودة في جنوب البلاد خلال فترات النهار".

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن هناك نشاطا في حركة الرياح خلال فترة الليل على أغلب مناطق الجمهورية وتتراوح سرعتها بين 30 و40 كم/ساعة.

وأكدت استمرار ارتفاع نسب الرطوبة نتيجة الكتل الهوائية القادمة من البحر المتوسط، لافتة إلى أنه يوجد منخفض في طبقات الجو العليا والذي يحد من أشعة الشمس خلال فترة النهار.​