12 صورة من حريق محطة كهرباء المعصرة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، عمليات الإطفاء والسيطرة على حريق نشب صباح اليوم ببدروم بمحطة الكهرباء بحي المعصرة بعد ورود بلاغ لغرفة العمليات بمحافظة القاهرة وغرفة عمليات الإطفاء بنشوب الحريق.

وعلى الفور توجهت جيهان عبدالمنعم، يرافقها اللواء وليد المعداوي، رئيس حي المعصرهة، وكريم عادل، مسئول العلاقات العامة، وكافة الأجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية وحي المعصرة وقيادات القسم والدفاع المدني والمرافق للتفقد والمعاينة ومتابعة عمليات إطفاء الحريق وإزالة كافة للآثار الناجمة عنه وتقديم كافة المساعدات الطارئة.

وصرحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بأن قوات الحماية المدنية توجهت على الفور إلى موقع الحريق وتم التعامل الفوري مع الحادث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيث تمكنت قوات الحماية المدنية والأمنية من السيطرة على الحريق وإخماده بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وفناطيس المياه وسيارات الإسعاف.

وأكدت أنه بمعاينة موقع الحادث تبين أن الحريق نشب ببدروم غير مستخدم بمبنى تابع لمحطة كهرباء جنوب، مؤكدة أنه تم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للحد من الحريق وعدم امتداده لمناطق أخرى وتم السيطرة على الحريق وتجرى حاليا أعمال التبريد بعد تدعيم موقع الحادث بعدد من سيارات الإطفاء ووجود جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية لمكان الحادث وفرض كردون أمني حول المنطقة.

وجار تحرير محضر بالواقعة وكلفت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بإعداد تحرياتها في الواقعة على أن يتم الاستماع للشهود وتحديد حجم الخسائر والتلفيات.