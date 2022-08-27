استعدادا لقمة المناخ.. القوى العاملة تتابع مواقع العمل بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أجرت مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، جولة تفقدية للعاملين بالمشروعات والأعمال الإنشائية الجارية والخاصة بالاستعدادات لعقد قمة المناخ العالمي المقررة في شهر نوفمبر 2022.

وبحسب بيان وزارة القوى العاملة، اليوم السبت، حثت المديرية، العاملين على مواصلة العمل على أكمل وجه بشكل يليق بهذا الحدث الكبير على أرض شرم الشيخ.

وتفقد أشرف علم الدين مدير المديرية، مواقع العمل والتقى بالعاملين خاصة العمالة غير المنتظمة، وتوعيتهم، وحثهم على سرعة تسجيل بياناتهم وتقنين أوضاعهم لدى "المديرية" بصفتهم، أو عن طريق الشركة، أو المقاول، وذلك في إطار خطة حصر العمالة غير المنتظمة تمهيدا لتقنين أوضاعها، وتقديم خدمات اجتماعية وصحية لها.

وطالب علم الدين، بالتعامل المباشر مع "المديرية "، وعدم الانسياق وراء بعض المواقع المزيفة، والوهمية، التي تتخذ العمالة غير المنتظمة فريسة لها.