شرارة ومواسير خردة.. حقيقة حريق محطة كهرباء جنوب حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال المهندس محمد مختار، رئيس مجلس إدارة شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، إن حريقا اندلع بمحطة جنوب القاهرة المتكهنة التابعة لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء وليس محطة إنتاج جنوب حلوان التابعة لشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء.

وأضاف مختار، لمصراوي، اليوم السبت، أن تلك المحطة تم تكهينها وبيعها لإحدى الشركات التابعة لبعض الجهات.

وأكد مختار أن حريق محطة توليد جنوب القاهرة اندلع في تنكات الوقود بالمحطة نتيجة شرارة ناتجة عن قطع مواسير خردة بمعرفة مقاول وتم السيطرة على الحريق الذي كان بعيدا عن مهمات شبكة الكهرباء بمحطة توليد جنوب القاهرة.