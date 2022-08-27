هندسة منوف وتخطيط عمراني.. الفرق بين الكليات المناظرة وغير المناظرة بتقليل الاغتراب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، باب التقدم لتحويلات تقليل الاغتراب، اليوم السبت الموافق 27 أغسطس، حتى يوم الأربعاء 31 أغسطس الجاري.

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أن الغرض الأساسي من تحويل الطالب بعد ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق، هو تقليل اغتراب الطالب بحيث يلتحق بكلية في المنطقة (أ) وليس الغرض من التحويل تغيير رأي الطالب وإعادة ترشيحه في موقع آخر.

واستعرضت وزارة التعليم العالي، الكليات المناظرة وغير المناظرة التي تخضع لنظام تحويل الكليات على النحو التالي:

1- تعتبر كلية التخطيط العمراني بالقاهرة من الكليات الفريدة وليس لها مناظر، والتحويل منها أو إليها يخضع لنظام التحويل لكليات غير مناظرة.

2- اعتبار كليات الهندسة الإلكترونية بمنوف جامعة المنوفية وهندسة البترول والتعدين بالسويس جامعة السويس وهندسة الطاقة بأسوان جامعة أسوان مناظرة لباقي كليات الهندسة للجامعات المصرية الأخرى فقط للطلاب المستجدين والمرشحين لقواعد التحويل المناظر.

3- اعتبارا كلية الطب بالإسماعيلية جامعة قناة السويس مناظرة لباقي كليات الطب بالجامعات المصرية ويتم القبول بها وفقا لقواعد التوزيع الجغرافي ويتم التحويل منها أو إليها لكليات الطب بالجامعات.

4- طلاب مركز ميت غمر التابع لمحافظة الدقهلية يتم تحويلهم إلى كلية جامعة الزقازيق كمنطقة جغرافية (أ) بالنسبة لهم.

وتفتح مرحلة تقليل الاغتراب التحويلات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة الآتي:

- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.