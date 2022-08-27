بينها الوراق الجديدة.. 7 قرارات لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 7 قرارات وزارية لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي المملوكة للهيئة داخل كردون أجهزة (القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي - الفشن الجديدة - القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي - الوراق الجديدة).

ونصت القرارات الوزارية على إزالة التعديات ومخالفات البناء المقامة على قطعتي أرض بمنطقة سيدي عبدالرحمن بحري طريق (إسكندرية/ مطروح الساحلي) داخل حدود القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في إقامة مبنيين دور أرضي وسور بمساحات مختلفة، دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، وإزالة التعديات ومخالفات البناء على قطعة أرض مملوكة للهيئة بحري طريق القاهرة/ مطروح الساحلي داخل حدود القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في إقامة مبنى دور أرضي وسور بدون الحصول على الترخيص اللازمة.

وشملت القرارات إزالة التعديات على مساحة حوالي 203 أفدنة على الأراضي داخل كردون مدينة الفشن الجديدة بدون سند من القانون وبدون الحصول على التراخيص، والمتمثلة في إقامة نشاط زراعي وملحقاته، وإزالة مخالفات البناء بجزيرة الوراق، والمتمثلة في البناء بدون ترخيص.

كما نصت القرارات على أن تتولى أجهزة مدن (القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي - القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي - الفشن الجديدة - الوراق الجديدة ) بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.