الأرصاد: "أحجار الجوع" تظهر في أنهار أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه تم العثور على عبارة "إذا رأيتموني فابكوا: منحوتة على حجارة تسمى حجارة الجوع وهي أقدم من 600 عام".

وأضافت الهيئة، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك: عثر على الحجارة على ضفاف نهر إلبه الذي يجري من جمهورية التشيك إلى ألمانيا وانخفاض منسوبه نتيجة الجفاف الذي يجتاح أوروبا وهو الأسوأ منذ 500 عام.

وتابعت الهيئة: "يرجع هذا الجفاف إلى درجات الحرارة المرتفعة وقلة الأمطار التي تضرب أوروبا".

وأكدت الهيئة: يهدد الجفاف ما يقرب من نصف أوروبا، وفقا لتقرير صدر عن خدمة العلوم والمعرفة التابعة للمفوضية الأوروبية، نشر يوم الاثنين -22 أغسطس 2022-، الذي حذر مجددا من أن انخفاض منسوب الأنهار وانحسار الموارد المائية يؤثّران على توليد الكهرباء في منشآت إنتاج الطاقة ويقلّصان المحاصيل.

وتابعت: وحتى تاريخ نشر هذا التقرير، يقال إنه لا يزال 47% من القارة الأوروبية في حالة تحذير من الجفاف و17% في حالة تأهب قصوى لمواجهة مضاعفاته، التغيرات المناخية أصبحت حقيقة لا تقبل الشك.