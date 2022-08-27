"صنايعي في بيتك".. أدوات تساعدك على إصلاح الأعطال في منزلك بأفضل سعر

محمد اسماعيل - القاهرة - يلجأ الكثير من الأشخاص إلى تنفيذ بعض الأعمال في المنزل بأنفسهم في محاولة منهم لإصلاح بعض المرافق مثل الكهرباء أو المياه أو تركيب بعض الألواح الخشبية.

ففي بعض الأحيان يكون العطل في الكهرباء أو المياه بسيط ولا يحتاج إلى فني، كما يمكن أن يتأخر الفني عن الحضور إلى المنزل لإصلاح هذا العطل، لذلك يوجد العديد من الأدوار التي تساعد أي شخص على تنفيذ بعض الإصلاحات في منازلهم.

في هذا التقرير نستعرض الأدوات المنزلية التي يمكن استخدامها لإصلاح معظم الاعطال في المنزل بكل سهولة وبأسعار مناسبة جدا للجميع.

من أهم هذه الأدوات والمعدات، أداة فك وربط المسامير، بجانب المنشار الدائري متعدد الاستخدامات، شنيور مطرقي للتعامل مع كل الحوائط.

كما يوجد أدوات أيضًا تتعلق بأعمال السباكة وتنظيف البالوعات و…

مصباح يدوي TFL013AAA1 من توتال تولز



حامل ومحرك الأثاث



مسدس شمع كهرباء 150 وات 11.2 مم الموديل: توتال TT201116



شنيور مطرقي احترافي من بوش GSB 570 ،570 وات

