وزيرا البيئة والري يناقشان البحيرات الطبيعية واستعدادات مؤتمر المناخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حيث تباحثا حول الترتيبات الجارية حاليا لعقد فعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ القادم COP27، وملف تطوير البحيرات المصرية.

وقد أكد الوزيران أهمية وضع المياه على أجندة العمل المناخي خلال فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه وفعاليات المياه المقامة ضمن برنامج رئاسة مؤتمر المناخ.

كما أكدا الترابط المهم بين الماء والغذاء، لما تمثله المياه من عنصر رئيسي في الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، وضرورة العمل على وضع قطاعات المياه والزراعة والغذاء ضمن ملف التغيرات المناخية، خاصة أن الأزمات العالمية ومشكلات سلاسل الإمدادات الدولية أوضحت ضرورة التكامل بين قطاعي المياه والزراعة لتوفير الغذاء.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الاجتماع، أن مؤتمر المناخ سيكون مؤتمرا تنفيذيا، حيث سيتم عرض كافة التجارب الناجحة في العديد من المجالات والتي تم تنفيذها على أرض الواقع، ومنها التجارب الخاصة بتأثير تغير المناخ على المياه، والتركيز على الموضوعات الخاصة بحماية الشواطئ، مشيرة إلى أن مصر لديها تجربة رائدة في توفير الحلول من خلال الطبيعة في بعض المحافظات التي تعاني من ارتفاع منسوب سطح البحر.

كما تطرقت وزيرة البيئة إلى أهمية توفير التمويل اللازم لقضايا المناخ فيما يخص موضوعات المياه، مشيرة إلى أن مصر قدمت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وخطة المساهمات الوطنية الخاصة بالمناخ، وأول حزمة من المشروعات والتي تركز على الطاقة والغذاء والمياه، وذلك من خلال التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية مياه البحر واستخدامها في الزراعة.

وأوضحت أنه سيتم تنظيم يوم خاص بالزراعة والتكيف أو الأمن الغذائي ضمن الأيام غير الرسمية لمؤتمر المناخ ذات الصلة بيوم المياه.

كما أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم استكمال التنسيق بين الوزارتين في عدد من الملفات ومنها ملف تطوير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية، حيث عرضت الوزيرة ما تم من أعمال التطوير لبحيرة قارون وإعادة إحيائها، بالإضافة الى التنسيق المستمر فيما يخص التقارير الخاصة بلجنة 1010، ومحطات الصرف الصحي وتوافقها مع المعايير البيئية.

وصرح الدكتور سويلم بأنه سيتم تنظيم يوم خاص بالمياه ضمن مؤتمر المناخ بالتعاون مع عدد من الشركاء، وتنظيم جناح للمياه، بالإضافة لوجود عدد من المبادرات الدولية الجاري الإعداد لها للتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه، والتي سيتم إطلاقها خلال فعاليات المؤتمر.

وأضاف أنه سيتم عقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي" كحدث تحضيري لمؤتمر المناخ القادم، حيث سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه للمناقشة في جناح المياه المقام ضمن مؤتمر المناخ، وذلك بهدف الخروج بأفضل نتائج يمكن رفعها كمدخلات لمؤتمر الأمم المتحدة للمراجعة الشاملة لنصف المدة والخاص بالمياه والمقرر عقده في نيويورك في شهر مارس عام 2023.

كما أشار إلى تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للمشاركين بفعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه لمشروعات حماية الشواطئ ومشروعات حصاد الأمطار والحماية من السيول في مصر كنماذج ناحجة لمشروعات التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

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