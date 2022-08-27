الإسكان: إنشاء وحدة مرور ومحطة فحص مركبات بالعبور الجديدة قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، إنه جارٍ الانتهاء قريبا من وحدة مرور ومحطة فحص مركبات تحت إشراف وزارة الداخلية بمنطقة الـ 2600 فدان بحي الكرامة على مساحة 7 أفدنة وتتكون من (مدرسة قيادة - وحدة فحص فني - مبنى إداري ومحطة وقود)، لتعود بالفائدة على السكان ولخدمة المناطق المحيطة بالمدينة.

ووجه علي، بضرورة سرعة الانتهاء من أعمال الزراعة وتنسيق الموقع لعمارات الإسكان الاجتماعي ذي الطابع الحديث، والتي تضم 78 عمارة بإجمالي 1872 وحدة سكنية.

وأكد رئيس جهاز العبور الجديدة أنه تم تكثيف العمل بطريق الـ R2 الرابط بين الطريق الدائري الأوسطي والطريق الدائري الإقليمي بطول 11 كم ومرورا بالأحياء السكنية الجاري تنفيذها ومنها الحيين (15 - 16)، وذلك في إطار سرعة الانتهاء من تنفيذ شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة وربطها بالطريق الدائري الإقليمي، والطريق الدائري الأوسطي حفاظا على أمن وسلامة الحركة المرورية وتسهيل حركة تنقلات المواطنين داخل المدينة.​