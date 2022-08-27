ضبط 13 متهمًا بحوزتهم 100 طربة حشيش و1.5 كجم هيروين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة وضبط القائمين على ترويجها بمختلف أنحاء الجمهورية.

تمكنت الأجهزة الأمنية، عقب تقنين الإجراءات من ضبط 13 متهمًا بينهم سيتدين، بحوزتهم ( 100 طربة حشيش وزنت 10 كجم- 6 اسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 1.500 كيلو جرام – مبلغ مالي).

بمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.