ضبط 6 متهمين بحوزتهم 14 سلاح ناري ومخدرات

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 6 متمين بحوزتهم 10 قطع سلاح ناري (3 بنادق آلية – 3 بنادق خرطوش – 4 فرد محلي– عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة– كميات مختلفة من مخدري الحشيش والشابو- مبلغ مالى).

محمد يوسف

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