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ضبط 6 متهمين بحوزتهم 14 سلاح ناري ومخدرات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية؛ استهدفت دائرة مركز شرطة القوصية.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 6 متمين بحوزتهم 10 قطع سلاح ناري (3 بنادق آلية – 3 بنادق خرطوش – 4 فرد محلي– عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة– كميات مختلفة من مخدري الحشيش والشابو- مبلغ مالى).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري استمرار الحملات.

يأتي ذلك استمرار لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما استهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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