ضبط 6 متهمين بحوزتهم 14 سلاح ناري ومخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية؛ استهدفت دائرة مركز شرطة القوصية.
أسفرت جهود الحملة عن ضبط 6 متمين بحوزتهم 10 قطع سلاح ناري (3 بنادق آلية – 3 بنادق خرطوش – 4 فرد محلي– عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة– كميات مختلفة من مخدري الحشيش والشابو- مبلغ مالى).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري استمرار الحملات.
يأتي ذلك استمرار لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما استهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.