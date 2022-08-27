شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق داخل محطة كهرباء حلوان دون إصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة علي حريق كميات كبيرة من المخلفات داخل مبني في محطة كهرباء حلوان بجوار الطريق الدائري الأوسطي، بعدما انتقلت سيارات الإطفاء إلي المكان، وتمت عملية إخماد الحريق، ويتم الآن إجراء عمليات التبريد بمكان الحريق منعًا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا باندلاع حريق داخل محطة كهرباء حلوان، وعلى الفور انتقلت 5 سيارات إطفاء إلى المكان لمنع امتداده، وتمت السيطرة عليه.