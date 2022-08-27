شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات التدريب المشترك " هرقل -2 " بقاعدة محمد نجيب العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت فعاليات التدريب المشترك " هرقل -2 " بجمهورية مصر العربية بمشاركة عناصر من القوات الخاصة لكلا من مصر والسعودية والإمارات واليونان وقبرص، فضلاً عن مشاركة كلاً من الأردن والولايات المتحدة الأمريكية والكونغو الديمقراطية والبحرين بصفة مراقب، وعدد من خبراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر، واستمرت فعالياته على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالى بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية، ويأتى التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أواصر التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة .

تضمنت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ القوات المشاركة مهمة مداهمة بؤرة إرهابية داخل قرية حدودية وتطهيرها وإستعادة السيطرة عليها، حيث قامت الطائرات متعددة المهام بعمليات الإستطلاع وتقديم المعاونة الجوية، كما تم دفع مجموعات الإقتحام من القوات الخاصة وتنفيذ الإبرار الجوى والإقتحام الرأسى وتحرير الرهائن المحتجزة، وذلك بعد قيام عناصر المهندسين العسكريين بإكتشاف العبوات الناسفة المرتجلة والتعامل معها وعمل ثغرات فى المباني، كذلك نفذت قوات المظلات قفزة الصداقة بأعلام الدول المشاركة بالتدريب .

وشملت الأنشطة المنفذه فى التدريب عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية لصقل مهارات القوات المشاركة، وتنفيذ معرضاً للأسلحة والمعدات المستخدمة فى التدريب، والتدريب على أعمال الإستطلاع وتنظيم الكمائن، وكذا التدريب على توجيه الطائرات من على الأرض ( JTAC ) والطائرات الموجهة بدون طيار، والتدريب على التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة بدائية الصنع بواسطة عناصر الإستطلاع الكيميائى والإشعاعى، وتنفيذ عدد من الرمايات النمطية والغير النمطية بالذخيرة الحية بإستخدام مختلف الأسلحة وبأوضاع الرمى المختلفة .

وأظهر التدريب مدى ما وصلت إليه القوات من تعاون وثيق بين كافة العناصر المشاركة فى التدريب والقدرة العالية على تبادل وإكتساب المهارات القتالية فى أساليب وتكتيكات عمل القوات الخاصة .

وألقى اللواء أركان حرب رفيق عرفات مساعد وزير الدفاع للتدريب كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات المشاركة بالتدريب ، مشيداً بالمستوى المتميز والجهد المبذول خلال مراحل التدريب وقدرتهم على تنفيذ المهام المطلوبة بكفاءة ودقة عالية موجها الشكر لجميع العناصر المشاركة في التدريب .

وفى سياق متصل نظمت القوات المسلحة زيارة ميدانية لكافة القوات المشاركة بالتدريب إلى مدينة العلمين الجديدة لرؤية المشاريع التنموية العملاقة المنفذه بها، معربين عن سعادتهم البالغة لما شاهدوه من إنجازات تضاهى كبرى المدن العالمية المنشآه على الطرازات الحديثة .

حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين للدول المشاركة بالتدريب.



تدريب هرقل 2



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