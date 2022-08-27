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الكاظمى: علينا أن نختار طريق الأمن والاستقرار لمواجهة الأزمة فى العراق

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القاهرة - سامية سيد - قال مصطفي الكاظمى، رئيس الوزراء العراقي، إنه يجب علينا أن نختار طريق الأمن والاستقرار لمواجهة الأزمة في العراق، متابعا: "علينا اختيار طريق الحوار".

وأضاف خلال كلمة له اليوم: "هناك من يشيع اليأس من إمكانية حل الأزمة.. والأزمة الحالية في العراق تهدد الأمن"، مشيرا إلى أن العراق أكبر من أي شخص ولا يجب "شخصنة" الأزمة. 

وتابع رئيس الوزراء العراقي: "علينا الاستعداد لتقديم التنازلات لحل الأزمة في العراق والخلافات تحتاج إلى حوار لحلها".

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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