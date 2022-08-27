شكرا لقرائتكم خبر عن تداول أسئلة امتحانى الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة دور ثان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداولت صفحات الغش الالكترونى أسئلة امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة دور ثان، بعد بدء لجنة الامتحان فيما تتابع غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة دور ثان السبت 20 أغسطس الجارى، وتستمر حتى 30 من نفس الشهر، حيث أدى الطلاب السبت امتحان مادتى اللغة العربية والدين كما يؤدى الطلاب الأحد 21 اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية والاثنين 22 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 23 أغسطس الاقتصاد والاحصاء والأربعاء 24 أغسطس الفيزياء والتاريخ والخميس 25 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى والسبت 27 أغسطس الكيمياء والجغرافيا والأحد 28 أغسطس الديناميكا والاثنين 29 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل والثلاثاء 30 أغسطس الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على ضرورة الالتزام بضوابط والتعليمات الخاصة بالإجابة بورقة البابل شيت فقط، وعدم اختيار أكثر من إجابة للسؤال الواحد، وأنه لن يتم النظر إلى الإجابات الموجودة في كراسة الأسئلة.