مصر تستضيف مؤتمر وزراء التنمية المحلية الأفارقة 31 أغسطس الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، استضافة مصر لأعمال الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة المعنية بموضوعات الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية وذلك في الفترة من 29 حتى 31 أغسطس الجاري، بحضور وفود 55 دولة أفريقية وممثلين عن برنامجي الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" والأغذية العالمي، ومنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وتعقد الدورة الرابعة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعرب وزير التنمية المحلية عن تطلعه لحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لافتتاح أعمال اجتماع وزراء التنمية المحلية الأفارقة في اليوم الثالث لأعمال الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي، وأن يشهد رئيس الوزراء أيضا مراسم التوقيع على اتفاقية استضافة القاهرة لقمة المدن الأفريقية 2025، على أن يجتمع الخبراء في لجان فرعية على مدار أول وثاني أيام المؤتمر لمناقشة واستعراض وجهات النظر فيما يتعلق باللامركزية والحكومات المحلية والخدمة العامة والإدارة والمستوطنات البشرية والتنمية الحضرية، ثم يتم تقديم تقارير اللجان الثلاث في الجلسة العامة.

وقال اللواء هشام آمنة إنه تم توجيه الدعوة لرؤساء أعضاء لجان الشئون الأفريقية والخارجية بمجلسي النواب والشيوخ وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والخبراء بالإضافة لعدد من المحافظين والشركاء الدوليين والسفارات الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تخصيص النصف الثاني من الاجتماع الوزاري يوم 31 أغسطس الجاري، لجلسة تفاعلية تشمل ثلاثة موضوعات رئيسية هي المنظور المحلي الأفريقي للعمل المناخي في إطار استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 خلال شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، والأمن الغذائي وسلاسل القيمة، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" كنموذج للتحول الريفي الأفريقي والتي لاقت ترحيبا كبيرا من الوفود الأفريقية المشاركة في قمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية بمدينة كيسومو الكينية.

ولفت إلى أن هذه الموضوعات تشكل التحديات الراهنة على الساحة الدولية، حيث تهدف الجلسة إلى وضع رؤية أفريقية لمواجهة تلك التحديات وتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية والشركاء الدوليين لخدمة أبناء القارة وعلى وجه الخصوص مبادرة "حياة كريمة" والتي يمكن أن تفتح مجالا للمؤسسات والشركات المصرية لتنفيذ مشروعات مشابهة في ربوع القارة الأفريقية.

وأكد اللواء هشام آمنة أن أعمال اللجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي ستتيح الفرصة أيضا لتبادل الخبرات والتجارب وتدارس بعض التحديات المشتركة بين المدن المصرية ونظيرتها الأفريقية ومنها مواجهة النمو السكاني والمخلفات الصلبة والتغيرات المناخية وكيفية مواجهتها ومواجهة تداعيات فيروس كورونا وغيرها من الموضوعات المهمة، وهو ما سيعود بالنفع على مختلف شعوب أفريقيا.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن اجتماع وزراء التنمية المحلية الأفارقة سيكون فرصة لاستعراض أهم الإنجازات التي حققتها مصر خلال السنوات الماضية لتطوير المدن والتنمية المستدامة والبنية التحتية ومواجهة العديد من التحديات التي نجحت مصر في إيجاد حلول لها.

وأضاف اللواء هشام آمنة أنه سيتم على هامش اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي تنظيم بعض الزيارات والجولات للوفود الأفريقية المشاركة لمشاهدة بعض الإنجازات التي حققتها مصر في بعض المجالات الحيوية خاصة المشروعات القومية التي حققتها الدولة كالعاصمة الإدارية الجديدة والمتحف المصري الكبير، ومتحف الحضارة المصرية ومنطقة عين الصيرة وتطوير القاهرة التاريخية ومشروعات البنية التحتية.

وتابع أنه سيلتقي بعدد من الوزراء الأفارقة وكبار المسئولين المشاركين في المؤتمر لبحث أطر التعاون الثنائي بين مصر وتلك الدول وتبادل الخبرات، إلى جانب عقد لقاء مع مفوض الشئون السياسية بالاتحاد الأفريقي ولقاء مع جان بيير إمباسي، سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية.

وأكد اللواء هشام آمنة أن وزارة التنمية المحلية تدرس فرصة عقد المؤتمر وإطلاق مبادرة "أيادي أفريقيا" على مستوى دول القارة بعد النجاح الذي حققته تجربة "منصة أيادي مصر" والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية خلال العام الماضي بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، حيث تعتبر تلك المنصة معنية بالتسويق الإلكتروني للسلع والمنتجات المحلية الأفريقية بما يحقق تحسين الظروف المعيشية للمرأة والشباب والفتيات.

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