القوى العاملة تحذر المواطنين من إعلانات وظائف وهمية بالإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

حذرت وزارة القوى العاملة، المواطنين الراغبين في العمل بالخارج، من إعلانات وظائف وهمية تعلن عنها مواقع، وصفحات التواصل الاجتماعي.

ونبهت الوزارة، في بيان اليوم السبت، المواطنين من التواصل مع تلك المواقع أو التعامل معها، والالتزام بتحري الدقة، والتأكد من صحة عروض فرص العمل الحقيقية عن طريق التواصل مع وزارة القوى العاملة، أو مكاتب التمثيل العمالي المنتشرة حول بلدان العالم.

وقالت الوزارة، إن الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية تلقت خطابا رسميا من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بدولة الإمارات الشقيقة بشأن العديد من الاستفسارات على البريد الإلكتروني للاستعلام والاستفسار عن صحة عروض عمل لبعض المواطنين الذين ذكرت أسمائهم وأسماء الشركات التي تطلب عاملين حيث تبين وهمية هذه العروض والشركات أيضا.

وأضاف مكتب التمثيل العمالي في خطابه أنه تلاحظ في الفترة الأخيرة تزايد إعلانات الوظائف الوهمية على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي تحمل رواتب خيالية لإغراء الباحثين عن عمل ومطالبتهم بدفع مبالغ خيالية للحصول على تلك "الوظائف".

ودعت الوزارة، المواطنين إلى ضرورة تحري الدقة والتأكد من صحة عروض العمل بالإمارات، من خلال الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات، أو التواصل مع وزارة القوى العاملة المصرية، أو مع مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بأبوظبي.