تنفيذ "المالية" للتكليفات الرئاسية بمساندة الصناعة والتصدير يتصدر اهتمامات الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

تصدر الشأن المحلي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم /السبت/، منه تنفيذ وزارة المالية للتكليفات الرئاسية بمساندة الصناعة والتصدير في مواجهة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية من خلال مبادرة "السداد النقدي الفوري".

ففي (أخبار اليوم).. وتحت عنوان (بدء تلقي طلبات الاستفادة من المرحلة الخامسة لمبادرة دعم المصدرين غدا) نقلت الصحيفة عن وزير المالية الدكتور محمد معيط تأكيده أنه تنفيذا للتكليفات الرئاسية بمساندة الصناعة والتصدير في مواجهة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة ستبدأ وزارة المالية اعتبارا من غد 28 أغسطس الحالي ولمدة 3 أسابيع حتى 15 سبتمبر المقبل تلقي طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من المرحلة الخامسة لمبادرة "السداد النقدي الفوري" لمستحقات الشركات المصدرة لدى "صندوق تنمية الصادرات".

وأضاف معيط أنه تحدد موعدان لصرف مستحقات المستفيدين الذين يستوفون الشروط المقررة، أحدهما أول أكتوبر المقبل، والآخر أول ديسمبر 2022، مشيرا إلى أنه سيتم تدبير 10 مليارات جنيه مخصصة للمرحلة الخامسة من المبادرة، بما يسهم في سرعة سداد المساندة التصديرية للشركات المصدرة، ويساعد في توفير السيولة النقدية الكافية لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، على نحو يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق المستهدفات التنموية.

وتحت عنوان (بدء مرحلة تحويلات تنسيق الجامعات).. ذكرت صحيفة (الأهرام) أن موقع التنسيق الإلكتروني يبدأ، اليوم، استقبال التماسات تحويلات تقليل الاغتراب من المرشحين للكليات والمعاهد العليا خلال المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق.

ونقلت الصحيفة عن السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، قوله "إن مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب متاحة فقط لمن تم ترشيحهم لكلية أو معهد خارج نطاقهم الجغرافي ويرغبون في التحويل إلى كلية مناظرة أو غير مناظرة للتخصص المرشح له الطالب داخل نطاقه الجغرافي، مشددا على عدم قبول أي التماسات للتحويل لكلية خارج المربع الجغرافي للمنطقة التعليمية الحاصل منها الطالب على شهادة الثانوية.

وأوضح عطا أن التحويل بين الكليات يتم في إطار نسبة لا تزيد على 10% من الطلاب المرشحين لكل كلية لضمان عدم تفريغ كلية أو تكدس أخرى بأكثر من طاقتها، مشيرا إلى أن التحويل بين الكليات فقط وليس بين الأقسام، كما أن التحويل لبرامج الساعات المعتمدة التي تتيحها بعض الكليات بمصروفات يتم عبر الكليات نفسها وليس عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.

وحول آخر أعمال تنسيق طلاب الشهادات المعادلة قال عطا، إن مكتب التنسيق استقبل حوالي 13 ألف طالب من الحاصلين على الشهادات العربية والأجنبية المعادلة للثانوية حتى الآن، فيما سجل نحو 5 آلاف رغباتهم عبر موقع التنسيق حتى الآن ويواصل الموقع استقبال الرغبات حتى 5 سبتمبر المقبل.

وفي الشأن المحلي أيضا.. ذكرت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان (برنامج متكامل للقضاء على "زحف العمران" على الخطوط والكابلات)، أن وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر ونائبه المهندس أسامة عسران تلقيا من رئيس القابضة للكهرباء المهندس جابر الدسوقي تقريرا حول الإجراءات التي اتخذها القطاع لتلبية متطلبات المشروعات القومية والتنموية، وتتضمن تنفيذ 40 مشروعا قوميا لتطوير الطرق بمحافظتي القاهرة والقليوبية بتكلفة حوالي 755 مليون جنيه.

وأضافت الصحيفة أن وزارة الكهرباء والطاقة أكدت تنفيذ برنامج للقضاء على مشاكل خطوط الكهرباء التي زحف عليها العمران وأقيمت تحتها كتل سكنية بالمحافظات؛ للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد الانتهاء من تحويل الخطوط الهوائية في منطقتي الخانكة والقناطر على 4 مراحل بإجمالي أطوال بلغت حوالي 60 كيلومترا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه جار استكمال تنفيذ مشروعات الإسكان، والتي تتضمن 79 عمارة بالهناجر وغيرها بمعدلات تنفيذ قاربت من 100%، والانتهاء من تركيب 50 ألف عداد ذكي بمناطق شمال القاهرة بتكلفة 100 مليون جنيه.

وتحت عنوان (الثقافة والأوقاف تنفذان برنامجا لحماية التلاميذ من "التطرف").. ذكرت صحيفة (المصري اليوم) أن وزارة الأوقاف بدأت تنفيذ برنامج لتحصين تلاميذ المدارس والشباب ضد التطرف.

ونقلت الصحيفة عن وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، قوله "إن البرنامج الصيفي فرصة لتحصين الطلائع والشباب ضد التطرف، والوقوف على صحيح الدين بما ينعكس على مواجهة الجهات المتطرفة وتنمية مستوى رواد هذا البرنامج التعليمي وتوسيع آفاقهم الدينية، إذ تساعد أنشطة البرنامج في تنمية القدرة على التعبير والثقافة الدينية الصحيحة والآداب والقيم والفكر الصحيح، بهدف تربية النشء والارتقاء به.

وأوضح الوزير - على هامش أداء صلاة الجمعة بمسجد ناصر ببنها؛ احتفالا بالعيد القومي لمحافظة القليوبية - أن القليوبية شهدت افتتاح 19 مكتبة دينية، بالتعاون مع وزارة الثقافة، لتنمية ملكة القراءة ضمن البرنامج الصيفي، وجار الإعداد لإطلاق الأسبوع الثقافي في كل مدن القليوبية بواقع مرتين في الشهر، الأولى في العاصمة بنها، ومرة بكل مدينة من مدن المحافظة.

وأشار الوزير إلى استمرار البرنامج الصيفي يوميا حتى 19 سبتمبر المقبل، ومع بدء الدراسة سيتم تنفيذ البرنامج يوم الخميس من كل أسبوع من العصر إلى المغرب، حتى لا ينقطع الأطفال عما درسوه وحفظوه من القرآن ومسائل فقهية خلال الصيف.