شكرا لقرائتكم خبر عن %92 من القراء يؤيدون تكثيف حملات توعية التجار بجرم الاحتكار ورفع الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد مطالب تكثيف حملات توعية التجار بجرم الاحتكار ورفع الأسعار؟"، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات توعية التجار بجرم الاحتكار ورفع الأسعار.

نتيجة الاستطلاع وأيد 92% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية التجار بجرم الاحتكار ورفع الأسعار، بينما عارض 8% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية التجار بجرم الاحتكار ورفع الأسعار.