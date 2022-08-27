شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب التنسيق.. تعرف على برامج كلية الحقوق باللغتين الإنجليزية والفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم جامعة عين شمس حزمة من البرامج الجديدة المتميزة في مختلف المجالات والتخصصات (البرامج الطبية – البرامج الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – البرامج التجارية – برامج اللغات والترجمة – برامج علمية، وغيرها) والتي تواكب المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وتقدم كلية الحقوق برنامجين مميزين بشعبتين للغتين الإنجليزية والفرنسية بالتعاون مع جامعة ليون3 .

ويُعد القسم الفرنسي بكلية الحقوق أحد أقسام الدراسات القانونية باللغة الفرنسية المتميزة على مستوى الجامعات المصرية ، وتتم الدراسة فيه باللغات الفرنسية والإنجليزية والعربية من خلال نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس الفرنسيين والمصريين.

والقسم الفرنسي بكلية الحقوق يستهدف إكساب الدارس العديد من المعارف والمهارات والخبرات التي تمنحه ميزة تنافسية كبيرة في سوق العمل المحلى والإقليمي والعالمي، ومنها مهارات البحث العلمي، والتفكير والتحليل المنطقي، واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في التعلم، والتي تؤهله في نهاية المطاف للحصول على شهادة بكالوريوس/ليسانس في التخصص من الجانب الفرنسي بالدولة الفرنسية.

وتتميز تلك البرامج بتقديم تعليم عالى الجودة فى تخصصات غير نمطية ونظام دراسى حديث لاستهداف خريج متميز ، وتلك البرامج تمثل نموذج في التعليم يتبع بشكل رئيسي معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، وهي بمثابة نواة لنموذج فريد لتطوير العملية التعليمية والموارد المالية بالجامعات.

كما تحرص الجامعة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة للإستعدادات المتعلقة بتطوير البنية التحتية للكليات وافتتاح قاعات جديدة مزودة بأحدث التقنيات الرقمية العالمية وذلك لاستقبال الدفعات الجديدة من طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة.

وتتيح تلك التخصصات الجديدة في البرامج المميزة للطلاب تجربة تعليمية فريدة تجمع بين المحتوى الأكاديمي والتدريب والتطبيق، فضلا عن الحصول على شهادتين أو أكثر أحدهما من جامعة عين شمس، والأخرى من جامعات دولية أجنبية في عدد من التخصصات، كما يتم تقديم تلك البرامج في قاعات مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجية، كما تتيح هذه البرامج فرصة دمج أكثر من تخصص في المجال الذي يتلقاه الطالب، علاوة على اعتمادها على الجوانب العملية بشكل أكبر من الجانب النظري.

وعلى الطالب الراغب في الالتحاق بتلك البرامج أن يجتاز اختبارات القبول المطلوبة ببعض البرامج أو الحصول على درجات محددة في المواد المؤهلة للالتحاق بتلك البرامج، وذلك للإقبال الكبير على برامج الجامعة حرصا على جودة مخرجاتها بما يتوافق مع سوق العمل.

وتنتهج الجامعة خطط تسويق علمية لبرامجها وخدماتها العلمية والتعليمية في دول الخليج العربي وافريقيا وفقا لرؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها 2030 واستراتيجية وزارة التعليم العالي نحو استهداف تدويل التعليم العالي لاجتذاب الطلاب المصريين والوافدين المستهدفين مما يؤثر بالإيجاب على خطط تنمية الدولة.