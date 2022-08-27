شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق 2022.. لا يوجد توزيع جغرافى وإقليمى للقبول بالجامعات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواصل موقع التنسيق الإلكترونى، إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة، ومن المقرر أن يستمر التقدم حتى يوم الثلاثاء المقبل 30 أغسطس، وذلك من خلال الرابط التالى:
1- الطب 82%
2- طب الاسنان 80%
3- العلاج الطبيعى 78%
4- الصيدلة 74%
5- الطب البيطري 70%
6- الهندسة 68%
7- علوم الحاسب 62%
8- العلوم الأساسية – التكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا العلوم الصحية - اللغات والترجمة – الاقتصاد والإدارة – التربية – الإعلام - الفنون التطبيقية - العلوم الأجتماعية - السياحة والفنادق - الحقوق والقانون – التمريض - الآثار – علوم سينمائية 55
وفيما يلى ننشر الخطوات الواجب إتباعها لإبداء الرغبة للالتحاق بالجامعات الأهلية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:
2- ثم بعد ذلك الدخول والضغط علي رابط "التسجيل بالجامعات الأهلية.
3- يقوم الطالب بتسجيل رغباته فى الجامعات الأهلية المختلفة باستخدام رقم الجلوس والرقم السري لشهادة الثانوية العامة.
4- يقوم الطالب بطباعة الرغبات وإيصال التقديم.
5- ولمزيد من المعلومات يجب علي جميع الطلاب مراعاة ومتابعة التعليمات التي يصدرها المكتب و التي ترد على موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت.