شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لقاحا كورونا والأنفلونزا الموسمية معا يرفعان المناعة لمواجهة الفيروسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح الأنفلونزا متوفر فى المصل واللقاح وكذلك فى العديد من الصيدليات بالجمهورية ، وتابعت: "لقاح الأنفلونزا يقلل من فرص الإصابة بالمرض ويحمى من المضاعفات".

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه لا يوجد تعارض بين الحصول على لقاح فيروس كورونا والأنفلونزا الموسمية معا، واللقاحان يقومان برفع المناعة لمواجهة الفيروسات وقال: ننصح بتلقى لقاح الأنفلونزا الموسمية لأنه آمن وقادر على الوقاية من 4 أنواع من الفيروسات متوقع انتشارها.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: توصى مراكز مكافحة الأمراض والوقاية بلقاحات الأنفلونزا السنوية لكل شخص يبلغ عمرة 6 شهور فيما أكثر، وقال: التطعيم هام للأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات الأنفلونزا ومن بينهم "الحوامل وكبار السن والأطفال الصغار والأشخاص المصابون بضعف جهاز المناعة