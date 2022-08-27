اليوم.. إعادة محاكمة ممدوح حمزة بتهمة التحريض ضد الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، إعادة إجراءات محاكمة ممدوح مصطفى عبدالفتاح حمزة، في القضية المتهم فيها بالتحريض ضد الدولة .

ونسبت نيابة أمن دولة عليا لممدوح حمزة، ارتكاب جريمة إرهابية واستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصي "تويتر شبكة المعلومات" ومقاومة السلطات أثناء تأدية عملهم، ونشر أخبار كاذبة.

واتهمت النيابة العامة المتهم ممدوح مصطفى عبد الفتاح حمزة بأنه في 16 يوليو 2017 بدائرة قسم شرطة قصر النيل حرض علنًا على ارتكاب جريمة إرهابية وهي استخدام القوة والعنف والتهديد الذين من شأنهم الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، بأن قام بنشر النشر مشاركة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشبكة المعلومات الدولية حوى عبارة " إلى أهالي جزيرة الوراق تمسكوا بموقفكم ولا تخضعوا لمن يبيع الأراضي ولقد دافعنا عن جزيرة القراصنة 2009 ضد هجوم الاحتلال ـ الاتحاد قوة".

وكان ذلك بغرض منع أو عرقلة السلطات العامة من القيام بعملها ومقاومتها ولم ينتج عن ذلك التحريض إثر على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اتهمته النيابة العامة بأنه علنًا على عدم الانقياد للقوانين وكان ذلك بدعواته التمثيلية في مشاركته المنشورة محل الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.